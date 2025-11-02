Muğla'da 10 Ayda 506 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Ocak-ekim döneminde Muğla'da düzenlenen 420 operasyonda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı, 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı; düzensiz göç yüzde 62 azaldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 12:30
Muğla'da 10 Ayda 506 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Muğla'da 10 ayda 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı

DURMUŞ GENÇ - Düzensiz göçle mücadele kapsamında Muğla ve ilçelerinde yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda kayda değer sonuçlar elde edildi.

Operasyonlarda elde edilen veriler

AA muhabirinin, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-ekim döneminde düzenlenen 420 operasyon sonucunda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda 506 göçmen kaçakçısı tutuklanırken, 119 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca kaçak geçişlerde kullanılan 201 araca el konuldu.

Saha denetimleri ve alınan önlemler

Yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve göç yolculuğunda yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla jandarma, polis, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürüyor. Kentte yasa dışı geçiş için irtibat kuran kaçakçıların vaatlerine kanarak Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen düzensiz göçmenlerin, deniz kıyısındaki ormanlık alanlarda buluştuğu bildirildi.

Denetimler özellikle Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz ve Fethiye-Seydikemer kara yollarında yoğunlaştırıldı; ekipler her gün yüzlerce aracı ve binlerce kişiyi kontrol ediyor. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Mobil Göç Noktası araçlarında yabancıların kimlik sorgulamaları yapılıyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmalar sayesinde düzensiz göçmen sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 azalış kaydedildiğini belirtiyor. Düzensiz göçle mücadele kararlı ve kesintisiz biçimde devam ediyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında Muğla ve ilçelerinde yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen...

Düzensiz göçle mücadele kapsamında Muğla ve ilçelerinde yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı, 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında Muğla ve ilçelerinde yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen...

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı
2
Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
3
Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı
4
Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı
5
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı
6
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor
7
Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları