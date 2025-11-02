Muğla'da 10 ayda 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı

DURMUŞ GENÇ - Düzensiz göçle mücadele kapsamında Muğla ve ilçelerinde yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda kayda değer sonuçlar elde edildi.

Operasyonlarda elde edilen veriler

AA muhabirinin, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-ekim döneminde düzenlenen 420 operasyon sonucunda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda 506 göçmen kaçakçısı tutuklanırken, 119 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca kaçak geçişlerde kullanılan 201 araca el konuldu.

Saha denetimleri ve alınan önlemler

Yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve göç yolculuğunda yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla jandarma, polis, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürüyor. Kentte yasa dışı geçiş için irtibat kuran kaçakçıların vaatlerine kanarak Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen düzensiz göçmenlerin, deniz kıyısındaki ormanlık alanlarda buluştuğu bildirildi.

Denetimler özellikle Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz ve Fethiye-Seydikemer kara yollarında yoğunlaştırıldı; ekipler her gün yüzlerce aracı ve binlerce kişiyi kontrol ediyor. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Mobil Göç Noktası araçlarında yabancıların kimlik sorgulamaları yapılıyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmalar sayesinde düzensiz göçmen sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 azalış kaydedildiğini belirtiyor. Düzensiz göçle mücadele kararlı ve kesintisiz biçimde devam ediyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında Muğla ve ilçelerinde yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı, 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı.