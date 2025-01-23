Muğla'da 10 Yıl 3 Ay Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.D. (48) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, silahla tehdit, mala zarar verme ve basit yaralama suçlarından toplam 4 ayrı suç kaydı bulunan V.D.'yi belirlenen bir adreste tespit etti.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.