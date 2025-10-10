Muğla'da 106 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltında

Muğla'nın Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 106 düzensiz göçmen yakalandı; 1 göçmen kaçakçısı şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu değerlendirilen bir yelkenli tekne ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 22'si çocuk olmak üzere 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla bağlantılı sürdürülen takip sonucunda, karada 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan toplam 106 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede ve karada 106 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

