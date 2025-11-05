Muğla'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Hazırlıkları Tamamlandı

Muğla'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için düzenlenen koordinasyon toplantısı tamamlandı; fidan dikimi, lojistik, güvenlik ve vatandaş katılımı planlandı.

Muğla’da her yıl coşkuyla kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri için gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı tamamlandı. Toplantıda, gün boyunca yürütülecek faaliyetlerin eksiksiz ve güvenli şekilde planlanması hedeflendi.

Toplantı Detayları

Organizasyon Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlık etti. Ev sahibi olarak Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller de katılım sağladı. Ayrıca, Milli Ağaçlandırma Günü faaliyetlerinde görev alacak ilgili kurum temsilcileri de toplantıda yer aldı.

Hedef ve Alınan Kararlar

Toplantıda, Muğla genelinde belirlenecek fidan dikim alanları, sağlanacak lojistik destekler, alınacak güvenlik önlemleri ve vatandaş katılımını teşvik edecek çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Alınan kararların, Muğla’nın 'Daha Yeşil Bir Muğla' hedefine ulaşmasında önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Etkinliklerin sorunsuz ve kapsamlı yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesi ve halkın katılımının teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

