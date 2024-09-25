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Muğla'da 112 Aranan Kişi Yakalandı

Muğla'da aranan 112 kişi, emniyet ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:56
Muğla'da 112 Aranan Kişi Yakalandı

Muğla'da Başarılı Operasyon

Muğla ve çevresinde, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları yoğun denetimlerde toplamda 112 kişiyi yakalamayı başardı.

Yakalananların Durumu

Gerçekleştirilen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 şahıs ve farklı suçlardan aranan 80 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan hükümlüler, süreçlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Önemli Bilgilendirme

Bu tür operasyonlarla, Muğla ili genelinde güvenliğin artırılması ve suçla mücadele kapsamında önemli adımlar atılmaktadır. Emniyet ekipleri, aranan kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürecektir.

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