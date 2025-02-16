Muğla'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum İlçesinde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı. Bu durum, bölgedeki göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleşen operasyonda, karada 17 düzensiz göçmen tespit edildiği bildirildi.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Bu tür operasyonların devam edeceği ve bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemlerin artırılacağı ifade ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.