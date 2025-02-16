Muğla'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda 17 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:33
Muğla'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum İlçesinde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı. Bu durum, bölgedeki göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleşen operasyonda, karada 17 düzensiz göçmen tespit edildiği bildirildi.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Bu tür operasyonların devam edeceği ve bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemlerin artırılacağı ifade ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kavga Olayında Güvenlik Görevlisi Yaralandı
2
Kahtalı Mıçe Mustafa Kahtalı 74 Yaşında Hayatını Kaybetti
3
ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen Hayatını Kaybetti
4
Trump ve Modi Arasında Stratejik İşbirliği Görüşmesi
5
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den İsrail'e Gazze İnsani Felaketi Mesajı
6
Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
7
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Bağdat'ta Su Kaynakları Bakanı Diyab ile Görüştü

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor