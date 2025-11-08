Muğla'da 28 bin 896 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Muğla genelinde gümrük kaçağı ve sahte alkollü içki kaçakçılığına yönelik olarak Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalaman, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler şöyle: 40 litre etil alkol, 3 litre sahte votka, 2 şişe gümrük kaçağı içki, 7 adet 17 cl anason yağı ve 28 bin 896 adet (Bin 155 litre) gümrük kaçağı votka.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

