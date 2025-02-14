Muğla'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı: Hızla Cezaevine Gönderildiler

Muğla'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarma Operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, üç kişiyi gözaltına aldı.
Yakalalan Hükümlüler
Operasyon kapsamında; Fethiye ilçesinde "muhkem eşyayı kırarak hırsızlık" suçundan 16 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U., Marmaris’te "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. ve Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'nde "açıkta bırakılmış eşya hırsızlığı" suçundan 11 yıl 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalanmıştır.
Cezaevine Gönderildiler
Yapılan işlemlerin ardından, yakalanan hükümlüler hemen cezaevine teslim edilmiştir.