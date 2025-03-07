Muğla'da 3 Kişiyi Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Fethiye'deki Korkunç Olayın Yargı Süreci

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Haziran 2024 tarihinde kayınpederi, kayınvalidesi ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın şüphelisi, tutuklu sanık Özcan A., Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, mağdurlar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanığın İddiaları ve Savunması

Özcan A, duruşmada yaşanan olaydan iki gün önce evinde yapılan tamirat işlerinin kayınpederi tarafından durdurulması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını belirtti. Eşiyle olan sıkıntılı ilişkisine de değinen sanık, "Ben çocuğumu çok seviyorum ve onu bana göstermiyorlardı. Eşimi bulamayınca her yerde onu aradım" dedi.

Olaya ilişkin açıklamalarında, yaşadığı olumsuzlukları anlatarak, kayınvalidesi ve kayınpederiyle bir sorunu olmadığını ifade eden Özcan A, "Olay günü kayınpederimin evine gitmedim" iddialarında bulundu. Suçlamaları reddeden sanık, yaşananların kendisine ağır geldiğini vurguladı ve "Jandarmaya kendim teslim oldum" diye ekledi.

Müşteki Akbaba'nın Tanıklığı

Müşteki Handenur Akbaba, olayın aileleri üzerinde yarattığı etkileri ve yaşadıkları zorlukları dile getirirken, sanığın çelişkili ifadeler kullandığını, cezasını hafifletmeye çalıştığını belirtti. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden Akbaba, "Ailece ilaçla tedavi olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Dava Süreci ve Olayın Detayları

Mahkeme heyeti, avukatların dinlenmesinin ardından delil incelemesi için sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 9 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi.

Özcan A, 29 Haziran 2024'te aralarında husumet bulunduğu kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu (52) ile birlikte villada bulunan Muhammet Akbaba'yı tabancayla vurarak öldürmüştü. Sanık, ardından kaçarken Esat Ulu ile Serdar Genç’i de yaralamıştı. Olayın ardından, polis ekipleri tarafından yakalanarak 30 Haziran 2024'te tutuklandı.

Özcan A. hakkında hazırlanan iddianame Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir.