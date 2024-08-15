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Muğla'da 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 21 Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:46
Muğla'da 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 21 Göçmen Yakalandı

Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonları

Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik'ten Açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğuna dair ihbar aldıklarını bildirdi. Bunun üzerine, bölgeye hızlı bir şekilde Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Kurtarma Operasyonu

Yapılan operasyon sonucunda, Yunanistan'la ilgili unsurlar tarafından Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 30 düzensiz göçmen, 4'ü çocuk olmak üzere başarıyla kurtarıldı.

Yakalamalar Devam Ediyor

Gedik Koyu'ndaki başka bir operasyonda, 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Bozburun Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Marmaris'in Hayıtlı sahilinde ise başka bir grup düzensiz göçmene yönelik gelen ihbar sonucunda, bölgeye aynı ekipler sevk edildi ve burada 20 düzensiz göçmen başarılı bir şekilde yakalandı.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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