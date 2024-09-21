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Muğla'da 31 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça açıklarında kurtarılan 31 düzensiz göçmen, Yunan unsurlarınca itilmişti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:32
Muğla'da 31 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında büyük bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Edinilen bilgilere göre, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı hızlı bir şekilde bölgeye bot gönderdi. Ekipler, can salında bulunan 4'ü çocuk olmak üzere toplam 31 kişiyi güvenli bir şekilde kurtarıp limana ulaştırdı.

İşlemler Tamamlandı

Kurtarılan yabancı uyrukluların yasal işlemleri yapıldıktan sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Olay, göçmenlerin güvenliği ve ulusal sınırların korunması açısından bir kez daha önem arz etmektedir.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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