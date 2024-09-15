Muğla'da 38 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 27 Göçmen Yakalandı

Muğla açıklarında düzenlenen operasyonlarda 38 düzensiz göçmen kurtarılırken, 27 göçmen yakalandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 00:08
Muğla'da 38 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 27 Göçmen Yakalandı

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'da, Datça, Marmaris ve Milas açıklarında gerçekleştirilen operasyonda toplam 38 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 27'si yakalandı.

Sahil Güvenlik'ten Operasyon

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı yaptığı bilgisinin ulaşmasıyla birlikte, bölgeye helikopter ve 3 bot gönderdi. Ekipler, deniz yüzeyinde bulunan 15 göçmeni kurtarırken, lastik bot içerisindeki iki çocukla birlikte toplam 23 kişiyi sağ salim aldı.

Marmaris ve Milas Operasyonları

Marmaris ilçesi Armella Koyu'ndan alınan ihbar sonrası sahil güvenlik botu ve dalış timleri görevlendirildi. Bu operasyonda 3'ü çocuk olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, Milas açıklarında, sahil güvenlik uçağı tarafından tespit edilen bir lastik botta bulunan 19 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botunun müdahalesiyle durdurularak yakalandı. Bu kişiler arasında 2 çocuk da yer alıyor.

Tüm kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

Muğla'da, Datça, Marmaris ve Milas açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen...

Muğla'da, Datça, Marmaris ve Milas açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı.

Muğla'da, Datça, Marmaris ve Milas açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen...

Muğla'da, Datça, Marmaris ve Milas açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı.

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