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Muğla'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 39 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:25
Muğla'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, lastik bot içerisinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli ekipler, bir lastik botu tespit ederek durdurdu.

Çocuklar da Arasında

Yapılan müdahalede, lastik bottaki 39 düzensiz göçmenden 16'sı çocuk olarak kayıtlara geçti.

Gözaltı ve İşlemler

Bu operasyon sırasında, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Muğla'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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