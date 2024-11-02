Muğla'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, lastik bot içerisinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli ekipler, bir lastik botu tespit ederek durdurdu.

Çocuklar da Arasında

Yapılan müdahalede, lastik bottaki 39 düzensiz göçmenden 16'sı çocuk olarak kayıtlara geçti.

Gözaltı ve İşlemler

Bu operasyon sırasında, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.