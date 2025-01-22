Muğla'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

39 Düzensiz Göçmen Muğla'da Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 39 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın insansız hava aracı ile tespit edilen şüpheli bir lastik botun Fethiye açıklarında görülmesi sonrası gelişti.

Operasyon Hızla Başlatıldı

İlk tespit sonrası, olay yerine 6 sahil güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, yürütülen operasyonda karaya çıkan 39 düzensiz göçmeni, aralarında 20 çocuğun da bulunduğu şekilde güvence altına aldı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon sırasında, denize atlayarak kaçmaya çalışan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şahsın adli makamlardaki işlemleri ise devam ediyor.