DOLAR
35,65 -0,08%
EURO
37,15 -0,05%
ALTIN
3.160,53 -0,68%
BITCOIN
3.716.615,81 1,83%

Muğla'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:58
Muğla'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

39 Düzensiz Göçmen Muğla'da Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 39 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın insansız hava aracı ile tespit edilen şüpheli bir lastik botun Fethiye açıklarında görülmesi sonrası gelişti.

Operasyon Hızla Başlatıldı

İlk tespit sonrası, olay yerine 6 sahil güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, yürütülen operasyonda karaya çıkan 39 düzensiz göçmeni, aralarında 20 çocuğun da bulunduğu şekilde güvence altına aldı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon sırasında, denize atlayarak kaçmaya çalışan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şahsın adli makamlardaki işlemleri ise devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Donma Tehlikesi Geçiren Gürcü Aile Kurtarıldı
2
Kartalkaya Otel Yangını: Sağ Kurtulan Eylem Şentürk Yaşadıklarını Anlattı
3
IKBY Meclis Geçici Başkanı Muhammed Süleyman İstifa Etti
4
Kastamonu'da Taksici Cinayeti Davasına Devam Edildi
5
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Tamamlandı
6
Slovenya Meclisi, İsrail'e Ticaret Yasağı Talep Etti
7
İsrail'in Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 8 Kez İhlal Edildi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor