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Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 20:56
Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Deprem Olmuştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde bildirilen verilere göre, depremin merkez üssü yine Menteşe olarak belirlendi.

Depremin Detayları

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Yerel halkın endişesine neden olan bu sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Yetkililer, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını belirtmiştir.

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