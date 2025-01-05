Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Deprem Olmuştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde bildirilen verilere göre, depremin merkez üssü yine Menteşe olarak belirlendi.

Depremin Detayları

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Yerel halkın endişesine neden olan bu sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Yetkililer, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını belirtmiştir.