Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Vali Akbıyık'tan Açıklama

Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, saat 20.43'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Menteşe olan bu sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali Akbıyık'tan Olumlu Mesaj

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem sonrası halkı bilgilendirdi. Akbıyık, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43'te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.