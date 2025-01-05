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Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Vali Akbıyık'tan Açıklama

Muğla'da Menteşe ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Akbıyık, olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 21:17
Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Vali Akbıyık'tan Açıklama

Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, saat 20.43'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Menteşe olan bu sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali Akbıyık'tan Olumlu Mesaj

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem sonrası halkı bilgilendirdi. Akbıyık, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43'te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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