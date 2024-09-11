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Muğla'da 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 6 kişi gözaltında, 53 göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:34
Muğla'da 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçeleri çevresinde, yapılan sahil güvenlik operasyonunda 53 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Fethiye Açıklarında Kayıtlı Düzensiz Göçmenler

Fethiye açıklarında, bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğuna dair ihbar alındı. İhbarın ardından hemen bölgeye intikal eden sahil güvenlik ekipleri, botu durdurdu. Yapılan kontroller sonucunda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu toplam 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça İstikametinde Yelkenli Tekne İncelemesi

Bunun yanı sıra, Datça ilçesi açıklarındaki bir yelkenli teknede de düzensiz göçmenlere rastlandı. Ekipler, teknede gerçekleştirdikleri kontrollerde 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltılar ve İlgili İşlemler

Yapılan operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı düşünülen 6 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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