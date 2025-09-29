Muğla'da 77 Tesis Denetlendi: 44'ü Eksiklik Nedeniyle Kapatıldı

Muğla'da ağustosta 77 turistik tesis denetlendi; 44'ü kapatıldı. Jandarma, Sahil Güvenlik, Göç İdaresi ve Tarım ekipleri çok sayıda işletme ve tekneye işlem uyguladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:55
Muğla'da güvenli ve sürdürülebilir turizmi sağlamak amacıyla yapılan denetimler kapsamında Ağustos ayında il genelindeki turistik tesislerde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, denetim sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Denetim ve kapatma işlemleri

Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerin yaptığı denetimlerde toplam 77 otel ve tesis incelendi. Bu tesislerden eksiklikleri bulunan 44 tesise, eksiklikler tamamlanıncaya kadar kapatma işlemi başlatıldı.

Jandarma, emniyet ve ruhsat denetimleri

Jandarma ve emniyet güçlerinin hanutçulukla mücadele kapsamında 2 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca 18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 2 işletme hakkında tutanak düzenlendi. Ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 45 işletme hakkında da tutanak tutuldu.

Deniz ve göç denetimleri

Turizm güvenliği kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1051 tekne ve yat denetlendi; eksiklik tespit edilen 108 tekne ve yata yasal işlem uygulandı. Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan kontrollerde 24 otel denetlendi ve bu denetimlerde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimleri

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gıda güvenliği kapsamında 1198 denetim, turizm güvenliği kapsamında ise 542 denetim faaliyeti gerçekleştirdi; bu denetimler sonucunda 15 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

