Muğla'da 80 yaşındaki kayıp yaşlı sdam narenciye bahçesinde ölü bulundu!

Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 81 yaşındaki Üzeyir Erbil, narenciye bahçesinde ölü bulundu.
Olay Nasıl Gerçekleşti?
Dün akşam saatlerinde Dalyan Mahallesi'ndeki evinden çıkan Üzeyir Erbil, eve geri dönmeyince ailesi durumu fark etti.
Endişelenen aile, Erbil'in kaybolduğuna dair jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma ve AFAD ekipleri, Erbil'i aramaya başladı.
Yaklaşık 3,5 saatlik arama çalışmalarının ardından Erbil'in cesedi, evine yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki bir narenciye bahçesinde bulundu.
Erbil'in ölüm sebebi henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, Erbil'in ölümüne dair incelemelerini sürdürüyor.
Üzeyir Erbil, 81 yaşında bir emekliydi. 40 yılı aşkın süredir Ortaca'da yaşıyordu. Evli ve 3 çocuk babasıydı.