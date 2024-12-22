Muğla'da Ambulans Helikopter Düşmüş Olacak: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleşen trajik bir kaza sonucu, bir ambulans helikopter hastane binasına çarparak düştü ve bu olayda 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi.

Ambulans helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalktığı sırada, hastanenin 4. katına çarparak bir boş alana düştü. Kazanın büyüklüğü, olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin sevk edilmesiyle daha net bir şekilde ortaya çıktı.

Vali Akbıyık'tan Açıklama

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kazanın saat 10.06 sularında gerçekleştiğini belirtti. Vali Akbıyık, "Helikopter kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptı. 4 kaybımız var. Yoğun sis nedeniyle kazanın sebebi araştırılıyor." dedi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde hastanenin iç kısmında ciddi bir sıkıntının olmadığını ve yalnızca maddi hasarın bulunduğunu ifade eden Akbıyık, vefat edenler için başsağlığı diledi.

Kazada Hayatını Kaybedenler

Kazada hayatını kaybedenler arasında pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun ve yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal yer alıyor. Cenazeleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili hemen bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Taksi Şoförünün Tanıklığı

Olay anını tanık olan taksi şoförü Recep Küçükdağ, sıkışık bir sis olduğunu ve helikopterin çok yakın mesafeden düştüğünü aktardı. Küçükdağ, "İlk başta araçta bir arıza oldu sandım, ama sonra büyük bir gürültü duyup helikopterin düştüğünü fark ettim. Çok korktuk." diyerek olayın dehşetini dile getirdi.

Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti. Hastaneye çarpan ambulans helikopterin düşme anı bir taksinin araç kamerasınca da görüntülendi. Kaza anında bölgede bulunan taksi şoförü Recep Küçükdağ, AA muhabirine açıklama yaptı.

Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti. Hastaneye çarpan ambulans helikopterin düşme anı bir taksinin araç kamerasınca da görüntülendi. Kaza anında bölgede bulunan taksi şoförü Recep Küçükdağ, AA muhabirine açıklama yaptı.