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Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: Başkan Aras ve Milletvekili Özcan İncelemelerde Bulundu

Muğla'da ambulans helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Başkan Aras ve Özcan bölgede incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:06
Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: Başkan Aras ve Milletvekili Özcan İncelemelerde Bulundu

Muğla'daki Helicopter Kazasında İnceleme Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, 4 kişinin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasını yerinde inceledi. Kazanın yaşandığı yerin Menteşe ilçesi olduğu belirtildi.

Başkan Aras ve Özcan, kaza sonrası Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, yetkililerden bilgi aldı. Aras, burada yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kentte yoğun sis olduğunu ve yola çıkarken bile zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Faciayı Önleyen Detaylar

Pazar günü olması nedeniyle hastanenin çevresinde kalabalık olmaması, büyük bir faciayı önledi. Aras, "Helikopterin çarptığı hastane tarafında ve düştüğü alanda insan olmaması büyük bir faciayı önledi" dedi.

Milletvekili Özcan da, kazanın gerçekleştiği hastane bölümünde bir toplantı salonu bulunduğunu ve kaza anında içeride kimsenin olmadığını belirtti. Özcan, "Kazanın ardından camdan bakıldığında bile yoğun sis etkisini sürdürüyordu. Görüş mesafesindeki aksaklıkları ortaya koyan videoyu da izledik" diye ekledi.

Sabah saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan ambulans helikopterinin, hastaneye çarpması sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli yaşamını yitirmiştir.

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