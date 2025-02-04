Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası Sonrası Hastane Binası Onarılacak

Muğla'da Ambulans Helikopter Kazasının Ardından Onarım Süreci Başladı

Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, 4 kişinin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasının ardından hasar gören hastane binasının onarımı için çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

Mülayim, 22 Aralık 2024 tarihinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistinden havalanan ambulans helikopterinin hastane binasına çarparak düştüğünü hatırlatarak, kazanın ardından gerekli incelemelerin yapıldığını belirtti. Kazada kırıma uğrayan helikopterin detaylı inceleme için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından incelendiğini ifade etti.

Mülayim, "Kazanın ardından hastane binasında meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla hasar tespit çalışması yapılmış, ödenek talebinde bulunulmuştur. Bakanlığımız tarafından ivedilikle ilimize ödenek tahsisi yapılmıştır. 30 Ocak'ta hastane idaresi tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 14 Şubat'ta sözleşmenin imzalanması beklenmektedir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılarak tadilatın 30 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır." dedi.

Mülayim, hastanede sunulan sağlık hizmetinde aksamaya mahal vermemek için devletin imkanlarıyla yapılabilecek tüm iyileştirme çalışmalarının titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterinde sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.