DOLAR
35,99 -0,03%
EURO
37,22 -0,42%
ALTIN
3.254,12 0,04%
BITCOIN
3.537.871,18 2,96%

Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası Sonrası Hastane Binası Onarılacak

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen helikopter kazası sonrası onarım çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:11
Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası Sonrası Hastane Binası Onarılacak

Muğla'da Ambulans Helikopter Kazasının Ardından Onarım Süreci Başladı

Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, 4 kişinin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasının ardından hasar gören hastane binasının onarımı için çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

Mülayim, 22 Aralık 2024 tarihinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistinden havalanan ambulans helikopterinin hastane binasına çarparak düştüğünü hatırlatarak, kazanın ardından gerekli incelemelerin yapıldığını belirtti. Kazada kırıma uğrayan helikopterin detaylı inceleme için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından incelendiğini ifade etti.

Mülayim, "Kazanın ardından hastane binasında meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla hasar tespit çalışması yapılmış, ödenek talebinde bulunulmuştur. Bakanlığımız tarafından ivedilikle ilimize ödenek tahsisi yapılmıştır. 30 Ocak'ta hastane idaresi tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 14 Şubat'ta sözleşmenin imzalanması beklenmektedir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılarak tadilatın 30 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır." dedi.

Mülayim, hastanede sunulan sağlık hizmetinde aksamaya mahal vermemek için devletin imkanlarıyla yapılabilecek tüm iyileştirme çalışmalarının titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterinde sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli Eski Askerden Şok Açıklama: Ordu Filistinlileri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor
2
Çin, Google'a Tekelleşme Soruşturması Başlattı
3
Mersin'de Okul Geçidinde Feci Kaza: Sürücü Hakim Karşısında
4
Iğdır'da Kapanan Köy Yolları Tekrar Ulaşıma Açıldı
5
Balıkçılar Karadeniz'deki Şiddetli Rüzgar Öncesi Sinop Limanı'na Sığındı
6
Yunan Ombudsmandan 2023'teki Göçmen Faciasında Sahil Güvenliğe Eleştiri
7
Isparta'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!