Muğla’da Atıl Araziler Biberiyeyle Canlanıyor

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü; atıl arazileri biberiye üretimiyle ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Kasım’da 21 bin 523 fidan dağıtılacak, bütçe yaklaşık 600 bin TL.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:43
Projenin Amacı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tedavi ve aromatik bitkiler kapsamındaki projeleriyle kurak alanlardaki üretimi artırmayı ve atıl arazileri ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Proje, küçük aile işletmelerini destekleyerek yaşam standartlarını yükseltmeyi ve Muğla’nın yönetim ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Biberiye Üretimi ve Yaygınlaştırma

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada özellikle atıl arazilerde biberiye üretiminin yaygınlaştırılması çalışmalarının hızlandığı belirtildi. Biberiyenin kurak bölgelere uyumlu yapısı, bu bitkiyi dağıtım ve üretim için verimli bir seçenek haline getiriyor.

Dağıtım ve Bütçe

Proje kapsamında Kasım ayı içerisinde 21 bin 523 adet biberiye fidanı dağıtılacak. Yaklaşık 600 bin TL bütçe ile temin edilen bu fidanlar, üreticilere yüz 100 hibeli olarak teslim edilecek.

Beklenen Etki

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu girişimle tarım dışı kalan arazilerin yeniden üretime kazandırılacağını, yeni bir gelir kapısının açılacağını ve ilin tedavi ve aromatik bitkiler pazarında büyüme hedeflerine katkı sağlanacağını ifade etti.

