Muğla'da Çalıntı Motosikletle Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Muğla'da Motosiklet Hırsızlarına Yarım Kalan Kovalamaca

Muğla'nın Milas ilçesinde çalıntı motosikletle yakalanan iki zanlı, emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hisarbaşı Hoca Bedrettin Mahallesi Çorbacı Sokak'ta plakasız motosikletle ilerleyen iki kişiyi durdurmak istedi. Ancak, polis ekiplerini gören şüpheliler hızla kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonunda, şüpheliler yakalandı ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.K ve İ.M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, sökülen plaka ile birlikte motosiklet, gerçek sahibine teslim edildi.