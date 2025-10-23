Muğla'da Çam Balı Hasat Şenliği — 20 bin ton rekolte hedefi

Muğla'da 'Çam Balı Hasat Şenliği' düzenlendi

Muğla'da, Menteşe Kent Meydanı'nda "Muğla'nın Tadı, Çam Balı" sloganıyla gerçekleştirilen Çam Balı Hasat Şenliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Etkinlik ve yarışmalar

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu. 4. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen bal hasadı yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Protokolün mesajları

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'yı turizm cenneti olarak nitelendirerek ilin taşının toprağının altın olduğunu söyledi. Akbıyık, ilin yüzde 71'inin ormanlarla kaplı olduğunu ve yangın felaketinden sonra orman varlığının yavaş yavaş arttığına dikkati çekti.

Akbıyık, bu yıl 20 bin ton civarı beklenen çam balı rekoltesiyle yangın öncesi döneme dönmeyi hedeflediklerini ve büyük bir yangın olmadan geçen yılın bal verimini olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Valilik olarak arı ürünlerinin katma değerini artırmak amacıyla 2022'de hazırlanan "Apimuğla" projesi çerçevesinde şirket kurulduğunu ve yakında seri üretime geçileceğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üreticilere projelerle destek verdiklerini, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın büyük destekleri olduğunu ve işbirliğinin süreceğini söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, çam balının doğanın insanlığa sunduğu en zarif hediyelerden biri olduğunu belirterek "Arı olmazsa hayat olmaz. Bu topraklarda üretmek bir gelenek değil bir görevdir bir sorumluluktur." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla'ya özgü çam balının ülke üretiminin yüzde 85'ini oluşturduğunu açıkladı.

Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ise arıcıların büyük emekleri sonucu üretilen çam balını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapanışı

Programda temsili arıcı çadırında bal sağımı yapıldı ve protokol üyeleri hasat gerçekleştirdi. Muğla Valiliği, Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, stant gezileri ve katılımcılara ikram edilen ballı lokma ile son buldu.

