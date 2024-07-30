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Muğla'da Çiftlikte 30 Koyun Zehirlendi

Milas'taki bir çiftlikte 30 koyunun zehirlendiği tahmin ediliyor. İl Tarım Müdürlüğü incelemelere başladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:32
Muğla'da Çiftlikte 30 Koyun Zehirlendi

Muğla'da 30 Koyun Telefi: Zehirlenme İhtimali Üzerinde Duruluyor

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, bir çiftlikte 30 koyunun zehirlendiği düşünülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, olayın ardından hızlı bir şekilde inceleme başlattı.

Koyunların Sahibi Ertuğrul Can Gezer'den Açıklama

Kırcağız Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer adlı çiftlik sahibi, koyunların bir anda telef olmasına büyük üzüntüyle karşılık verdi. Gezer, hemen ilgili mercilere bildirimde bulundu.

Veteriner Kontrolü ve Örnek Analizleri

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından veteriner hekimleriyle birlikte ölen hayvanlara otopsi yaptı. Alınan doku örnekleri, İzmir Bornova'daki Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Burada yapılacak detaylı analizlerle koyunların ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi hedefleniyor.

Tehlikenin Önlenmesi İçin Alınan Önlemler

Olayın bölgedeki diğer hayvanlar için oluşturabileceği tehlikeler dikkate alınarak, ekipler gerekli önlemleri almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, tarım uzmanlarından oluşan ekip, bölgedeki hayvan yetiştiricilerine de gerekli bilgilendirmeleri yaparak, daha fazla kaybın önüne geçmeyi hedefliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftlikte, zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyun telef oldu. 30...

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftlikte, zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyun telef oldu. 30 koyunun aynı anda telef olması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftlikte, zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyun telef oldu. 30...

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftlikte, zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyun telef oldu. 30 koyunun aynı anda telef olması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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