Muğla'da Çocuklar Fen Bilimleri Atölyesi'nde Eğlenerek Öğreniyor

Menteşe Gençlik Merkezi'nin Fen Bilimleri Atölyesi'nde çocuklar deneyler yaparak bilimin temel prensiplerini keşfediyor; etkinlikler yıl boyunca devam edecek.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:43
Muğla Gençlik Merkezi'nde Fen Bilimleri Atölyesi miniklerin uğrak yeri

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Fen Bilimleri Atölyesi, çocukların hem eğlenip hem öğrenebilecekleri bir merkez haline geldi.

"Eğlenerek öğrenme" yaklaşımıyla bilim keşfi

Atölyede yürütülen "eğlenerek öğrenme" programı kapsamında minikler, basit deneyler ve gözlemlerle bilimin temel prensiplerini keşfediyor. Gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar sayesinde çocukların fen bilimlerine olan ilgisinde artış gözlemlendi.

Etkinlikler sırasında çocuklar yaptıkları deneylerin sonuçlarını paylaşma ve öğrendiklerini arkadaşlarıyla tartışma fırsatı buluyor. Bu süreç, onların hem iletişim becerilerini hem de eleştirel düşünme yeteneklerini güçlendiriyor.

Gençlik Merkezi yetkilileri, atölyenin temel amacının çocukların bilime olan ilgisini artırmak ve araştırmaya teşvik etmek olduğunu belirterek etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

