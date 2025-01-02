Muğla'da Çözülemeyen Cinayet Olayı, Özel Ekip Tarafından Aydınlatıldı

Muğla'da Çözülen 1 Yıllık Faili Meçhul Cinayet

Muğla'nın Datça ilçesinde, 2023 yılında Halil Çevik'in cinayeti, Ankara'dan gelen özel bir ekip tarafından aydınlatıldı. Çevik'in cesedi, elleri bağlı ve kafasına ateş edilmiş halde bulunmuştu.

11 Kasım 2023'te meydana gelen olayın çözülmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde hareket eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Muğla'ya giderek derinlemesine bir araştırma başlattı.

Olay yerini tekrar inceleyen ve tanıklarla görüşen ekip, yürüttükleri teknik çalışmalar neticesinde cinayetten şüphelenilen M.Y.D'yi (17) tespit etti.

Gözaltına alınan M.Y.D, emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Şüpheli, çobanlık yapıyor ve Halil Çevik ile arazisinde hayvan otlattığı gerekçesiyle tartıştıklarını belirtti. Şüpheli, tartışma sırasında Çevik'in kendisini defalarca darp ettiğini, bu yüzden cinayeti planlayarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Halil Çevik'in cinayetinin aydınlatılması, Muğla'da büyük bir memnuniyetle karşılandı.