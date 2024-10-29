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Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Yeni Hayatlarına Merhaba Dedi

Muğla'da tedavi edilen 3 deniz kaplumbağası İztuzu Plajı'nda denizle buluştu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:39
Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Yeni Hayatlarına Merhaba Dedi

Muğla'da Deniz Kaplumbağası Şenliği

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi süreçleri tamamlanan üç deniz kaplumbağası, mavi sularda yeni hayatlarına adım attı.

Denizle Buluşturulan Kaplumbağalar

DEKAMER, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle İztuzu Plajı’nda yürütülen çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Burada biri yeşil deniz kaplumbağası olmak üzere toplamda üç kaplumbağanın tedavileri başarılı bir şekilde tamamlandı.

İsimler ve İzleme

DEKAMER görevlileri tarafından uydu takip cihazı ile donatılan bu kaplumbağalara "Cumhuriyet", "Sonsuz" ve "Özgürlük" isimleri verildi. Ayrıca bu kaplumbağaların yanında toplam on yavru kaplumbağa, vatandaşlar ve turistlerin katılımıyla denize bırakıldı.

Prof. Dr. Yakup Kaska'nın Açıklamaları

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerine bugüne kadar 600 yaralı kaplumbağa getirildiğini, bunlardan 360’ının tedavi edilerek doğal ortama salındığını belirtti. Kaska, “Sonsuz ismini verdiğimiz yeşil deniz kaplumbağası, denizlerimizde bahçıvanlık görevi üstlenecek.” dedi.

Farkındalık Yaratma Çabaları

Kaska, her yıl gerçekleştirilen yavru kaplumbağa salım etkinlikleri ile insanların deniz kaplumbağalarını tanımasını sağlamak amacıyla farkındalık çalışmaları yaptıklarını vurguladı. Cumhuriyet'in 101. yılı nedeniyle de kaplumbağalarına "Cumhuriyet" ismi verildiğini sözlerine ekledi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü’nden Destek

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde gerçekleştirdikleri etkinlikten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün Cumhuriyet ile Sonsuz ve Özgürlük kaplumbağalarımızı denize saldık. Cumhuriyet’imiz ebediyen var olacaktır. Kaplumbağalarımız denizleri fethetsin ve nice güzellikleri dünyaya taşısın." şeklinde konuştu.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon...

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası, mavi sularla buluşturuldu. DEKAMER görevlilerince uydu takip cihazı takılan "Cumhuriyet", "Sonsuz" ve "Özgürlük" isimleri verilen deniz kaplumbağaları ve 10 yavru, vatandaşların ve turistlerin katılımıyla İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon...

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası, mavi sularla buluşturuldu. DEKAMER görevlilerince uydu takip cihazı takılan "Cumhuriyet", "Sonsuz" ve "Özgürlük" isimleri verilen deniz kaplumbağaları ve 10 yavru, vatandaşların ve turistlerin katılımıyla İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

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