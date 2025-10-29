Muğla'da Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Gemileri 29 Ekim'de Ziyarete Açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Muğla'da Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik gemi ve botları Marmaris, Bodrum, Dalaman ve Fethiye'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 14:30
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ile Sahil Güvenlik botları vatandaşların ziyaretine açıldı. Bölge halkı, gemi ve botları askeri personel eşliğinde gezme imkanı buldu.

Marmaris

Marmaris Cruise Port Limanı'nda Kılıç sınıfı hücumbot TCG İmbat halkın ziyaretine açıldı. Marmaris Yat Limanı'nda ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-301 botu ziyaretçileri kabul etti. Ziyaretçiler, botu ve gemiyi görevli askeri personel eşliğinde inceledi.

Bodrum

Bodrum Limanı'nda bağlı Sahil Güvenlik botu TCSG-106 halkın ziyaretine açıldı. Her yaştan çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği botu, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de ziyaret etti. Protokol üyeleri, botu ebeveynleriyle gezen çocuklarla fotoğraf çektirdi. Ayrıca TCSG-31 botu Yalıkavak Marina'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Dalaman

Dalaman'da vatandaşlar, Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Köyceğiz'i ziyaret etti. Kille Koyu’nda alargada duran TCG Köyceğiz'e ziyaretçiler teknelerle götürüldü.

Fethiye

Fethiye'de ise Sahil Güvenlik TCSG-27 botu Belediye İskelesi'nde ziyaretçileri kabul etti. Vatandaşlar deniz araçlarını yakından görme fırsatı buldu.

Etkinlik, vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında sıcak iletişim ve yoğun ilgiyle sona erdi.

