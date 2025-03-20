Muğla'da Don Vurdu: Narenciye Bahçelerinde Hasar Tespiti Başladı

Muğla'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri don vuran narenciye bahçelerinde hasar tespit çalışması yürütüyor.

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde etkili olan bu don olayı, çiftçileri olumsuz etkileyerek bahçelerdeki portakal, limon ve mandalina ağaçlarına zarar verdi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmaları için sahada yoğun bir mesai harcıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede hasar tespitine devam ettiklerini belirtti ve zarar gören üreticilerin arazilerini tek tek incelediklerini söyledi.

Baydar, yapılan incelemeler sonucunda 71 mahallede yaklaşık 52 bin dekar alanda zarar tespit edildiğini duyurdu. "Zarar gören tüm alanların tespit edilebilmesi için çalışıyoruz. Üreticilerimizin meyve bahçelerinde yaşanan don afetini en az ekonomik kayıpla atlatabilmeleri için gerekli teknik desteği sağlayacağız ve bu çalışmaları TARSİM ile yürüteceğiz." dedi.

Bölgedeki üreticiler ise bu don olayının gelecek sezon için verim kaybı yaşatabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Muğla'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri don vuran narenciye bahçelerinde hasar tespit çalışması yürütüyor.

Muğla'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri don vuran narenciye bahçelerinde hasar tespit çalışması yürütüyor.