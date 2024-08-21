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Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 22 Kurtarıldı, 41 Yakalandı

Muğla'da gerçekleştirilen operasyonda 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41'i yakalandı ve bir kişi göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 19:52
Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 22 Kurtarıldı, 41 Yakalandı

Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Faaliyetleri

Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 22 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 41 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu maliyonlar Marmaris, Ortaca ve Datça ilçelerinde yaşandı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Marmaris açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, bir lastik bottaki 5'i çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak bir kişi, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Datça Açıklarında Başka Bir Operasyon

Datça ilçesi açıklarında yakalanan bir diğer lastik bottaki 5'i çocuk 23 düzensiz göçmen de güvenlik güçleri tarafından durdurularak kurtarıldı.

Ortaca'da Can Salı Operasyonu

Ortaca ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bir can salında 2'si çocuk 22 düzensiz göçmen bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri derhal olaya müdahale ederek bu göçmenleri kurtardı.

Tüm kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris, Ortaca ve Datça ilçelerinde 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen...

Muğla'nın Marmaris, Ortaca ve Datça ilçelerinde 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris, Ortaca ve Datça ilçelerinde 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen...

Muğla'nın Marmaris, Ortaca ve Datça ilçelerinde 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris, Ortaca ve Datça ilçelerinde 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen...

Muğla'nın Marmaris, Ortaca ve Datça ilçelerinde 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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