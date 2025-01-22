Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 39 Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan başarılı bir operasyon sonucunda 39 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın insansız hava aracı, Fethiye açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit etti. Bu bilgi üzerine 6 sahil güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi olay yerine yönlendirildi.

Operasyon kapsamında, karaya çıkan ve beraberlerinde 20 çocuk bulunan 39 düzensiz göçmen ile denize atlayarak kaçmaya çalışan göçmen kaçakçılığı şüphelileri T.K. (30) ile V.A. (32) gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan T.K. ve V.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulanan iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.