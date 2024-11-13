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Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Yakalandı, Sürücü Tutuklandı

Marmaris'te 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücüsü göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:09
Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Yakalandı, Sürücü Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 6 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çetibeli Mahallesi'nde düzenlediği yol kontrolü sırasında yaşandı.

Yol kontrol noktasında, 34 MCY 356 plakalı araç şüphe üzerine durduruldu. Araçtaki yol izin belgesinin olmaması nedeniyle, düzensiz göçmenler gözaltına alındı. Araç sürücüsü V.U. (51) ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla olay yerinde gözaltına alındı.

Jandarmada gerçekleştirilen işlemlerin ardından, V.U. adliyeye sevk edildi ve burada göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Buna ek olarak, V.U. hakkında başlatılan kamu davası kapsamında, Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada 4 yıl 2 ay hapis cezası alarak cezaevine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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