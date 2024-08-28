Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: Kurtarılanlar ve Yakalananlar

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın çeşitli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen ise yakalandı.

Dalaman ve Datça'da Gerçekleşen Olaylar

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Datça ilçesinde Kelburnu, Domuz Çukuru ve Kunta Kinte Koyu bölgelerinde düzensiz göçmenlerin varlığı tespit edildi.

Bunun üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi ve karada bir çocuğun da içinde bulunduğu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman'da Kurtarma Operasyonu

Dalaman ilçesinde ise bir can salındaki düzensiz göçmenler, Yunanistan'a ait unsurlar tarafından Türk kara sularına geri itilmiştir. Sahil Güvenlik ekipleri, can salındaki 27 düzensiz göçmenden 2'sinin çocuk olduğu bilgisini doğruladıktan sonra başarılı bir şekilde kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

İşlemler ve Sonrası

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu operasyon, ülke sınırları içinde düzensiz göçmenlerin güvenliği için atılan adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, Datça ilçesinde 26 göçmen yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, Datça ilçesinde 26 göçmen yakalandı.