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Muğla'da Ege Denizi Sismik Risk Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti

Muğla'da Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteler için risk değerlendirme toplantısı düzenlendi, tsunami tahliye planları güncellendi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:28
Muğla'da Ege Denizi Sismik Risk Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti

Muğla'da Ege Denizi İçin Kritik Toplantı Yapıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ege Denizi'ndeki sismik aktivite ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Akbıyık, düzenlenen 'Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı' sonrasında yaptığı açıklamada, hazırlanan senaryolar çerçevesinde mevcut tehlike ve risk haritalarının güncellendiğini söyledi.

Tsunami Tahliye Planları Güncellendi

Vali, Ege Denizi'ndeki hareketliliğin yaratabileceği risklerin değerlendirildiği toplantıda, tsunami riski ile ilgili tahliye haritalarının oluşturulduğunu belirtti. Akbıyık, 'Tsunami olması durumunda kıyılardaki su basma seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tsunami tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturulmuştur' dedi.

AFAD ile Koordineli Çalışmalar Devam Ediyor

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Muğla İl Afet Müdahale Planı'nın 23 çalışma grubunun yapacağı faaliyetlerin değerlendirildiğini kaydeden Akbıyık, ayrıca Bodrum İlçe Afet Müdahale Planı'nın da hızla hazırlandığını duyurdu.

Denizlerde Su Çekilmesi İle İlgili Uyarılar

Son günlerde medyada yer alan denizlerde su çekilmesi haberlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, bu durumun meteorolojik nedenlerden kaynaklandığını ve sismik hareketlilik ile ilgisi bulunmadığını vurguladı. Akbıyık, vatandaşların resmi kaynaklara başvurmalarını istedi.

Toplantı Önemli İsimleri Bir Araya Getirdi

Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, jandarma ve emniyet müdürlüğü yetkilileri ile afete ilişkin pek çok uzmanın katılım sağladığı belirtildi. Ayrıca, AFAD ve diğer ilgili kurumların, süreci yakından takip etmekte olduğu ifade edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık (sağda), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Salonunda Ege...

Muğla Valisi İdris Akbıyık (sağda), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Salonunda Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik yapılan "Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı"nın ardından, açıklamalarda bulundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık (sağda), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Salonunda Ege...

Muğla Valisi İdris Akbıyık (sağda), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Salonunda Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik yapılan "Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı"nın ardından, açıklamalarda bulundu.

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