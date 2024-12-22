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Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çarpan Helikopter Düştü

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan bir helikopter, boş bir alana düştü. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:34
Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çarpan Helikopter Düştü

Muğla'da Helikopter Kazası: Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çarpma Anı

Muğla'nın il merkezinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan bir helikopter, büyük bir panik yarattı. Kaza sonucu helikopter, hastane binasına çarptıktan sonra çevredeki boş bir alana düştü.

Olayın ardından hemen itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kaza ile ilgili ayrıntılı incelemeler devam ederken, olayın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü.

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü.

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü.

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü.

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