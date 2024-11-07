Muğla'da Eş Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Muğla'da Üzücü Bir Olay

Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanmak isteyen eşini öldüren sanık Vedat Gülmüş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak. Olay, 28 Mart tarihinde Terzialiler Mahallesi'nde gerçekleşti.

İddianame Kabul Edildi

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Vedat Gülmüş'ün 34 yaşındaki eşi Neşe Gülmüş’ü kasten öldürmek suçlamasıyla yargılanacağı belirtiliyor.

Cinayet ve Mazeret

Iddianamede yer alan bilgilere göre, sanık Gülmüş, eşi Neşe Gülmüş’ün kendisini aldattığını öğrendiği ve bu nedenle cinayeti işlediğini ifade etti. Olay günü, boşanma aşamasındaki çiftin sokağa çıkmasıyla başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek talihsiz bir sonuca yol açtı.

Olayın Gelişimi

Tartışma sırasında Vedat Gülmüş, eşi Neşe Gülmüş’e ateş etti. Neşe Gülmüş, olay yerinde hayatını kaybederken, suç aletiyle birlikte yakalanan Vedat Gülmüş, polisin ikna çabaları sonucu silahı bırakarak gözaltına alındı. Olayın ardından, Vedat Gülmüş hakkında hazırlanan iddianame ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet cezası talebinde bulunulması, toplumda suçun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.