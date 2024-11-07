DOLAR
34,24 -0,18%
EURO
37,08 -1,04%
ALTIN
2.971,24 -1,61%
BITCOIN
2.613.424,36 -0,06%

Muğla'da Eş Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde boşanmak isteyen eşi Neşe Gülmüş'ü öldüren Vedat Gülmüş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:49
Muğla'da Eş Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Muğla'da Üzücü Bir Olay

Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanmak isteyen eşini öldüren sanık Vedat Gülmüş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak. Olay, 28 Mart tarihinde Terzialiler Mahallesi'nde gerçekleşti.

İddianame Kabul Edildi

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Vedat Gülmüş'ün 34 yaşındaki eşi Neşe Gülmüş’ü kasten öldürmek suçlamasıyla yargılanacağı belirtiliyor.

Cinayet ve Mazeret

Iddianamede yer alan bilgilere göre, sanık Gülmüş, eşi Neşe Gülmüş’ün kendisini aldattığını öğrendiği ve bu nedenle cinayeti işlediğini ifade etti. Olay günü, boşanma aşamasındaki çiftin sokağa çıkmasıyla başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek talihsiz bir sonuca yol açtı.

Olayın Gelişimi

Tartışma sırasında Vedat Gülmüş, eşi Neşe Gülmüş’e ateş etti. Neşe Gülmüş, olay yerinde hayatını kaybederken, suç aletiyle birlikte yakalanan Vedat Gülmüş, polisin ikna çabaları sonucu silahı bırakarak gözaltına alındı. Olayın ardından, Vedat Gülmüş hakkında hazırlanan iddianame ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet cezası talebinde bulunulması, toplumda suçun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Öğrenciler Sınır Kapılarının Açılmasını Talep Ediyor
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in BM Üyeliği Açıklaması
3
Tuzla'da Çocuğa Saldıran Sanık Gözaltına Alındı
4
Eski Savunma Bakanı Gallant'tan Gazze Açıklamaları
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türk Dünyasına Vurgu
6
Muğla'da Eş Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi
7
Bakan Göktaş'tan Organ Bağışı İçin Önemli Çağrı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak