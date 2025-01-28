Muğla'da Eşi Tarafından Darbedilen Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Muğla'da Eşi Tarafından Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşi tarafından darbedilen 25 yaşındaki kadın, hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Beyobası Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Yunus K'nin (34) yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Eşinin darp sonucu beyin kanaması geçirdiğini belirleyen ekipler, Ummuhan K'yi (25) hızla hastaneye kaldırdı. Ancak, yoğun bakımda süren tedavi süreci yeterli olmadı ve Ummuhan K, yaşamını yitirdi.

Yunus K'nın Gözaltına Alınması

Olayın ardından polis ekipleri, Yunus K'yı gözaltına aldı ve ardından tutuklama kararı verildi. Yunus K, 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çağrı yaparak eşi Ummuhan K'nin bayıldığını ve ağzından köpük geldiğini bildirmişti.

Bu üzücü olay, aile içi şiddetin bir kez daha toplumda ne denli önemli bir sorun olduğunu gözler önüne serdi.