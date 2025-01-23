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Muğla'da Eşine Şiddet Uygulayan Koca Tutuklandı: Kadının Hayati Tehlikesi Var

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşine şiddet uyguladığı öne sürülen kişi tutuklandı. Darbedilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:00
Muğla'da Eşine Şiddet Uygulayan Koca Tutuklandı: Kadının Hayati Tehlikesi Var

Muğla'da Eşine Şiddet Olayı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşi U.K.'yi darbettiği gerekçesiyle Y.K. isimli şahıs tutuklandı. Olay, Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartışma Sonrası Şiddet

Evde bulunan Y.K. ile eşi arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Y.K., eşine fiziksel şiddet uyguladı.

Yardım Çağrısı ve Sağlık Durumu

Olayın hemen ardından, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından bilinci kapalı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan Y.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından tutuklandı. Bu olay, aile içi şiddetin ciddiyetine dikkat çekerken, mağdur kadın için acil tedavi süreci devam ediyor.

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