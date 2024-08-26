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Muğla'da Eşini Bıçaklayan Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşinin bıçaklaması sonucu yaşamını yitiren Senem K. olayı, zanlının yakalanmasıyla sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:05
Muğla'da Eşini Bıçaklayan Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Orhaniye Mahallesi'nde gerçekleşen trajik olayda, M.K. (43) ile eşi Senem K. (40) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile birlikte M.K., eşini bıçakla yaraladı.

Acil Durum ve Hastaneye Sevk

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine yaptığı ihbarla, olay yerine hızla müdahale başlatıldı. Senem K., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlının Yakalanması

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.K.'nın ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Dron destekli aramalar sonucunda M.K., İkizce Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yakalandı.

Geçmiş ve Uzaklaştırma Kararı

Sağlık kontrolünden geçirilen M.K., Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayın dikkat çeken bir diğer yönü ise, M.K.'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ambulans şoförlüğü görevinden yalnızca 15 gün önce ayrıldığı ve hakkında 3 ay boyunca uzaklaştırma kararı bulunduğudur.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti. İl Emniyet...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dron destekli aramalar sonucu zanlıyı, İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakaladı. Zanlı işlemleri için Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti. İl Emniyet...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dron destekli aramalar sonucu zanlıyı, İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakaladı. Zanlı işlemleri için Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti. İl Emniyet...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dron destekli aramalar sonucu zanlıyı, İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakaladı. Zanlı işlemleri için Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti. İl Emniyet...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dron destekli aramalar sonucu zanlıyı, İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakaladı. Zanlı işlemleri için Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti. İl Emniyet...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dron destekli aramalar sonucu zanlıyı, İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakaladı. Zanlı işlemleri için Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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