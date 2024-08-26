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Muğla'da Eşinin Bıçakladığı Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartışma sonrası eşinin bıçakladığı kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 14:17
Muğla'da Eşinin Bıçakladığı Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde yaşanan bir kaza, büyük bir trajediye dönüşmüş durumda. M.K. (43) ve eşi Senem K. (40) arasında otomobil içinde başlayan bir tartışma, feci bir kavgaya evrildi.

Tartışma Büyüyor

Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Senem K, olay yerinde ağır yaralanarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen, Senem K. hayatını kaybetti.

Polis Soruşturması

Olayın ardından kaçan M.K. için polis ekipleri yakalama çalışması başlattı. Edinilen bilgilere göre, M.K. daha önce Muğla Büyükşehir Belediyesinde ambulans şoförü olarak görev yapıyordu ve 15 gün önce bu görevinden ayrıldığı belirtiliyor. Üstelik, M.K. hakkında daha önceden 3 ay uzaklaştırma kararı bulunduğu da öne sürülüyor.

Sonuç

Bu üzücü olay, aile içi şiddetin tehlikelerine bir kez daha dikkat çekiyor ve toplumda büyük bir üzüntü yarattı.

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