Muğla'da Eylül Denetimleri: 484 Tesis Kontrol Edildi, 5 Otel Kapatıldı

Genel denetim sonuçları

Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ekiplerinin eylül ayında il genelindeki turistik tesislerde denetim gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu kapsamda 484 tesis denetlenmiş, eksiklikleri bulunan 5 tesis geçici olarak kapatıldı.

Kamu güvenliği ve idari yaptırımlar

Jandarma ve emniyet ekiplerinin hanutçulukla mücadele kapsamında 2 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yaptığı tespit edilen 25 işletme hakkında tutanak tutuldu, 10 işletmeye kapatma cezası verildi. Kaldırım işgali tespit edilen 2 işletme hakkında idari işlem yapılırken, kaçak ve sahte alkol satışı tespit edilen 1 işletmeye para cezası uygulandı.

Deniz ve turizm güvenliği

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde 974 tekne ve yat kontrol edildi. Eksiklikleri bulunan 85 tekne ve yata toplam 1 milyon 154 bin 758 lira idari para cezası uygulandı.

Göç ve gıda güvenliği denetimleri

Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından 37 otel denetlendi ve bu kontrollerde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise gıda güvenliği kapsamında 1680, turizm güvenliği kapsamında 738 denetim gerçekleştirdi ve 19 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Vali Akbıyık'ın vurgusu

Vali İdris Akbıyık, denetimlerin turizmde güvenlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

