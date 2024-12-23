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Muğla'da Feci Kaza: Otobüs ile Çarpışan Araçta Bir Çift Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 73 yaşındaki çift yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:55
Muğla'da Feci Kaza: Otobüs ile Çarpışan Araçta Bir Çift Hayatını Kaybetti

Muğla'da Feci Kaza

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Ceylan Mahallesi'nde, yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu Bir çift hayatını kaybetti. Kaza, Semir K. (57) yönetimindeki 31 ANN 237 plakalı Jet Turizm firmasına ait otobüs ile 48 PP 325 plakalı otomobili kullanan Şükrü Öncü (64) arasında gerçekleşti.

Olay Yerinde Yaşananlar

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Olcay Öncü (73) ile eşi Metin Öncü (73)'nün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü Öncü ise hemen Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler Morgda

Öncü çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Otobüs sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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