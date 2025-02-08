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Muğla'da FETÖ Hükümlüsü Firari Yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:36
Muğla'da FETÖ Hükümlüsü Firari Yakalandı

Muğla'da FETÖ Hükümlüsü Firari Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına dair yoğun bir çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan ceza bulunan şüpheliyi gözaltına almayı başardı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edinerek adalete teslim edildi.

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