Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Tutuklama

Muğla'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 kişi tutuklandı, 2 kamyonet ve 7 otomobile el konuldu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:31
Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Tutuklama

Muğla'da Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok!

Muğla ilinin Milas, Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen kapsamlı bir göçmen kaçakçılığı operasyonu sonucunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda, 20 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

Operasyonun Detayları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve insan ticareti olaylarının engellenmesi amacıyla Milas, Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu operasyon, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hayata geçirildi.

Yakalanan Malzemeler

Operasyon sırasında, göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere hazırlanan 2 kamyonet ve 7 otomobil de el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Sonuç olarak, Muğla'da yürütülen bu operasyon, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor