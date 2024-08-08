Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Tutuklama

Muğla'da Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok!

Muğla ilinin Milas, Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen kapsamlı bir göçmen kaçakçılığı operasyonu sonucunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda, 20 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

Operasyonun Detayları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve insan ticareti olaylarının engellenmesi amacıyla Milas, Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu operasyon, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hayata geçirildi.

Yakalanan Malzemeler

Operasyon sırasında, göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere hazırlanan 2 kamyonet ve 7 otomobil de el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Sonuç olarak, Muğla'da yürütülen bu operasyon, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.