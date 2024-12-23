Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da geniş çaplı göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla merkezli olarak gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonu, İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı çalışmaları ile sonuçlandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon detayları

Jandarma ekipleri, operasyon sırasında 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tüfek, 49 av tüfeği kartuşu, 156 fişek, 1 av bıçağı, 2 zodyak sürat botu ve 2 bot motoru ele geçirildi.

Tutuklama süreci

Gözaltına alınan şüpheliler; S.A, M.A, S.Ö, R.B, E.S, M.H.T. ve M.S.T. isimli şahıslar, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bu operasyon, göçmen kaçakçılığına karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelenin bir örneği olarak dikkat çekiyor.