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Muğla'da Güneşli Hava, Sahilleri Canlandırdı

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde güneşli hava, tatilcileri ve yerli halkı sahillere çekti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:56
Muğla'da Güneşli Hava, Sahilleri Canlandırdı

Muğla'nın Sahilleri Güneşli Hava İle Dolu

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe sakinlerinin yanı sıra hem yerli hem de yabancı turistler denize girip güneşlendi.

Fethiye'de Yoğunluk ve Eğlence

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu sahillerinde hareketlilik dikkat çekti. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan bazı tatilciler, Ölüdeniz'in büyüleyici manzarasını havadan izleme imkânı buldu.

Marmaris'te Huzurlu Anlar

Marmaris'te hava sıcaklığı 21 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar sahillerde yürüyüş yaparken, plajlarda oturarak güneşli havanın tadını çıkarıyor. Uzunyalı ve İçmeler sahilleri boyunca spor yapanlar ve balık tutmayı tercih edenler de geç saatlerde sahilde aktivitelere katıldılar.

Bodrum'un Cazibesi

Bodrum'da tatilciler, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken, kimileri tarihi ve turistik yerleri gezdi. Çocuklarıyla plaja gelen aileler ise denizde eğlencenin keyfini çıkardı.

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler...

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe sakinlerinin yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi.

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler...

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe sakinlerinin yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi.

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