Muğla'da Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'da Firari Hükümlü Operasyonu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, D.A.K. isimli 29 yaşındaki şahıs Kadıköy Mahallesi'nde gizlendiği yerde yakalandı.

Suçları ve Cezası

Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu imal ve ticareti, kasten yaralama ile nafaka hükümlerine uymamak gibi suçlardan toplam 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan D.A.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eşen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.