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Muğla'da Hastaneye Çarpan Helikopter Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da düşen ambulans helikopterde 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:41
Muğla'da Hastaneye Çarpan Helikopter Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Acı Kaza: Helikopter Düştü

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan ambulans helikopterin 4 kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu. Vali Akbıyık, helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin vefat ettiğini açıkladı.

Olay Anı ve İlk Bilgiler

Olay, saat 10.06 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi. Ambulans helikopter, hastanenin 4. katına çarparak boş bir alana düşmüştü. Kaza sonrası itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine yönlendirildi.

Valinin Açıklamaları

Akbıyık, yaptığı açıklamada, yoğun sisin kazaya sebep olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Helikopterin Antalya'ya gitmek üzere havalandığını ifade eden Vali, hastane içerisinde herhangi bir can kaybı olmadığını, yalnızca maddi hasar oluştuğunu kaydetti.

Ayrıca, vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Akbıyık, kazanın nedeninin araştırılmasına devam edildiğini bildirdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu...

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin vefat ettiğini bildirdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu...

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin vefat ettiğini bildirdi.

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